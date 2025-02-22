شكرا لمتابعة خبر عن أكبر 5 مطارات بالعالم من حيث المساحة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف تقرير عن أكبر 5 مطارات بالعالم من حيث المساحة؛ حيث جاء في المركز الخامس مطار اسطنبول التركي بمساحة 76 كيلو مترا مربع وهو من أحدث المطارات وأكثرها تطورا في العالم.

ويأتي في المركز الرابع مطار كوالالمبور في ماليزيا بمساحة 100 كيلو مترا مربع، بينما في المركز الثالث مطار دنفر الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بمساحة تبلغ 135 كيلو مترا.

ويعد مطار الملك خالد الدولي في المركز الثاني بمساحة 225 كيلومترا، بينما في المركز الأول مطار الملك فهد الدولي بمساحة 780 كيلومترا.