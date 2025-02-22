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الاثنين المقبل.. درجات حرارة “تحت الصفر” في الحدود الشمالية

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الاثنين المقبل.. درجات حرارة “تحت الصفر” في الحدود الشمالية

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة ستتعرض لموجة باردة ابتداءً من اليوم السبت.

كما توقعت أن تبلغ ذروة انخفاض درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، حيث سينخفض معدل الحرارة إلى أربع درجات تحت الصفر.

وسيستمر تأثير انخفاض الحرارة ابتداءً من يوم الثلاثاء ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، حيث يُتوقع وصول الانخفاض إلى درجتين مئويتين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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