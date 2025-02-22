شكرا لمتابعة خبر عن الاثنين المقبل.. درجات حرارة “تحت الصفر” في الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة ستتعرض لموجة باردة ابتداءً من اليوم السبت.

كما توقعت أن تبلغ ذروة انخفاض درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، حيث سينخفض معدل الحرارة إلى أربع درجات تحت الصفر.

وسيستمر تأثير انخفاض الحرارة ابتداءً من يوم الثلاثاء ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، حيث يُتوقع وصول الانخفاض إلى درجتين مئويتين.