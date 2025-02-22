شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصحح للمترجم الروسي بأن المملكة لم تستقل لكن أُعيد توحيدها ⁧‫يوم التأسيس‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ذكرى يوم التأسيس ، أُعيد نشر مقطع قال فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن “السعودية لم تكن مستعمرة” في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع صحح سمو ولي العهد للمترجم الروسي فورًا بأن المملكة لم تستقل لكن أُعيد توحيدها ⁧‫يوم التأسيس.

وكان المترجم يجلس ما بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين، عندما ترجم كلام الرئيس الروسي، حين قال: “كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية، قبل حوالي 100 سنة”.

وقاطع ولي العهد المترجم، قائلا: “فقط، فخامتكم… أود أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أُعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ”.