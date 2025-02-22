اخبار السعوديه

ولي العهد يصحح للمترجم الروسي بأن المملكة لم تستقل لكن أُعيد توحيدها ⁧‫يوم التأسيس‬⁩.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

ولي العهد يصحح للمترجم الروسي بأن المملكة لم تستقل لكن أُعيد توحيدها ⁧‫يوم التأسيس‬⁩.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصحح للمترجم الروسي بأن المملكة لم تستقل لكن أُعيد توحيدها ⁧‫يوم التأسيس‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ذكرى يوم التأسيس ، أُعيد نشر مقطع قال فيه ولي العهد الأمير إن “ لم تكن مستعمرة” في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع صحح سمو ولي العهد للمترجم الروسي فورًا بأن المملكة لم تستقل لكن أُعيد توحيدها ⁧‫يوم التأسيس.

وكان المترجم يجلس ما بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين، عندما ترجم كلام الرئيس الروسي، حين قال: “كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية، قبل حوالي 100 سنة”.

وقاطع ولي العهد المترجم، قائلا: “فقط، فخامتكم… أود أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أُعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا