شكرا لقرائتكم رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك أهالي منطقة الحدود الشمالية في فعاليات “ذاكرة الأرض”، احتفاءً بيوم التأسيس، وتعرفوا على تاريخ وملامح الدولة السعودية الأولى من خلال معارض مرئية وسرديات تاريخية مكتوبة ومسموعة.

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وشملت الرحلة التعريفية استعراضًا لمراحل تأسيس الدولة السعودية، عبر محطات رئيسة مثل “فجر الدرعية”، “درع الرياض”, “شمس طويق”، و”سماء الجزيرة”, وتناولت هذه المحطات تطورات تاريخية وتحولات بارزة، قُدِّمت بأسلوب يجمع بين المعارض التفاعلية والروايات التاريخية.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي الوطني من خلال تجسيد الأحداث والشخصيات والأزياء التاريخية على أرض الواقع, وتسلط الضوء على العناصر الثقافية والتراثية بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة, ومن بين الفعاليات المصاحبة، برزت “منطقة الحِرفيين”، التي تتكامل مع مبادرة “عام الحِرف اليدوية 2025″، واستعرض الحرفيون مهاراتهم في الصناعات التقليدية، مانحين الزوار فرصة للتعرف على إرث المملكة الحِرفي العريق.