شكرا لمتابعة خبر عن لحظة ارتداء السفير الصيني بشت البرقا في ليالي الدرعية احتفالًا بيوم التأسيس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت فعاليات ليالي الدرعية لحظة لافتة حين ارتدى السفير الصيني لدى السعودية، بشت البرقا، احتفالًا بذكرى يوم التأسيس، في مشهد يعكس التقدير العميق للثقافة والتراث السعودي.

وتفاعل الحضور بحفاوة مع هذه الخطوة التي جاءت خلال إحدى الفعاليات التراثية، حيث عبّر السفير عن إعجابه بالعادات والتقاليد السعودية، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتُعد ليالي الدرعية من أبرز الفعاليات المصاحبة ليوم التأسيس، حيث تجمع بين العروض التراثية والتاريخية التي تجسد هوية المملكة الأصيلة.