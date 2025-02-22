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مراحل تطور العملات في المملكة.. فيديو

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مراحل تطور العملات في المملكة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تطورت العملات في المملكة على مر التاريخ؛ حيث قبل تأسيس الدولة الأولى كان يوم التعامل بنظام المقايضة.

وبعد تأسيس الدولة السعودية الأولى، أصبحت هناك اجتهادات لصك عملة محلية وكان منها “الطويلة” وهي من أقدم العملات التي جرى تداولها.

وفي الدولة السعودية الثانية، كثر استخدام ريال ماريا تريزا الذي كان يعرف باسم الريال الفرنسي، إلى جانب الجنيه الإنجليزي الذهبي، والريال المجدي ونقود الهند الشرقية.

وفي الدولة السعودية الثالثة، شهدت المعاملات المالية أول تنظيم للوضع النقدي، وأصبح لزاما على الجميع التعامل بالريال السعودي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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