شكرا لمتابعة خبر عن مراحل تطور العملات في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تطورت العملات في المملكة على مر التاريخ؛ حيث قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى كان يوم التعامل بنظام المقايضة.

وبعد تأسيس الدولة السعودية الأولى، أصبحت هناك اجتهادات لصك عملة محلية وكان منها “الطويلة” وهي من أقدم العملات التي جرى تداولها.

وفي الدولة السعودية الثانية، كثر استخدام ريال ماريا تريزا الذي كان يعرف باسم الريال الفرنسي، إلى جانب الجنيه الإنجليزي الذهبي، والريال المجدي ونقود الهند الشرقية.

وفي الدولة السعودية الثالثة، شهدت المعاملات المالية أول تنظيم للوضع النقدي، وأصبح لزاما على الجميع التعامل بالريال السعودي.