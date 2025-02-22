شكرا لقرائتكم الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدّم أطفال الطائف نموذجًا جذابًا في زينة الملبس والمظهر التاريخي للآباء والأمهات والأجداد، وذلك في فعاليات ذاكرة الأرض، التي تحتضنها المحافظة، وتستهدف إعادة إحياء الموروث الثقافي للمنطقة، وتعريف الأجيال الجديدة بتراث المملكة العريق وتراثها الغني.

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وأتاحت فعاليات يوم التأسيس للأطفال فرصة فريدة في تجربة خدمات الزينة التقليدية، مثل استخدام الكحل وتزيين الأيدي بنقوش الحناء، والدخول في أجواء تفاعلية مفعمة بالمرح مع أسرهم، إذ لم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل تعريفًا شاملًا بالملبس التقليدي والأزياء النسائية التي كانت سائدة في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها.

وشملت الفعاليات قائمة لأبرز الأزياء التي استعرضت فيها فتيات بني سعد وبني مالك وشمال الطائف وجنوبه، ما كانت ترتديه المرأة داخل المنزل وفي المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الأسرية.

ويجد أطفال الطائف أن يوم التأسيس، هو بمثابة منصة ثقافية هامة تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية لديهم، للحفاظ على التراث الثقافي للمملكة، وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة التي صقلت لديهم الكثير من المعلومات عن الموروث الثقافي العريق المتناقل جيلًا بعد جيل.

