شكرا لقرائتكم موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ وخبير الأرصاد الجوية، أن تجتاح موجة باردة قوية تُعرف بـ”برد العجوز” أجواء المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في منصة إكس: “إن الموجة الباردة ستبدأ بالتوغل في أجواء شمالي السعودية اعتبارًا من اليوم الجمعة، قبل أن تتحرك تدريجيًا نحو الجنوب والشرق والغرب، ومن المتوقع وصولها إلى الرياض يوم الأحد”.

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موجة برد العجوز في المملكة

وأضاف أن ذروة الموجة الباردة ستختلف حسب المناطق، حيث ستكون في المناطق الشمالية يومي الاثنين والثلاثاء، وفي المنطقة الوسطى يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما تصل أقصى شدتها في المدينة المنورة يوم الثلاثاء، وفي المنطقة الشرقية ونجران يوم الأربعاء.

ولفت د. عبدالله المسند إلى أن التأثيرات ستكون أقل حدة في الربع الجنوبي الغربي من المملكة، مرجعًا ذلك إلى وجود جبال السروات التي تعمل كحاجز طبيعي يمنع توغل الكتلة الباردة، إضافة إلى تأثير البحر الأحمر الذي يساهم في تدفئة المناطق القريبة منه.

تحسن الحرارة مع اقتراب رمضان

وتابع المسند بقوله: “إن درجات الحرارة ستشهد تحسنًا تدريجيًّا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لكنه حذر من احتمال تسجيل درجات حرارة تحت الصفر لمدة خمسة أيام متتالية في المناطق الشمالية، مما قد يؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية الحساسة للبرد، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى احتمالية تأثر البهائم الصغيرة، مما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.