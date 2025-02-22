شكرا لقرائتكم احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت اليوم, فعاليات يوم التأسيس في محافظة العُلا، تحت شعار “السراية”، التي ستستمر حتى يوم الأحد المقبل، مقدمةً تجربة ثقافية وتاريخية فريدة تستعرض مراحل تأسيس الدولة السعودية.

قد يهمّك أيضاً

وتشمل الفعالية مناطق متعددة مثل “المسراح” حيث يعيش الزائر تجربة ركوب الجمال وسط محاكاة لقوافل الصحراء، و”المسير” الذي يأخذ الزوار في رحلة عبر الأودية والصحارى والجبال والسواحل، بالإضافة إلى منطقة “المشراق” التي تقدم عروضًا فنية وثقافية متنوعة، ومنطقة “الزاد” التي تقدم تجارب طعام محلية وعالمية.

وتقدم الفعالية أنشطة موجهة لجميع الفئات العمرية تشمل العائلات، الأطفال، الشباب، السياح والمقيمين، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مناطق للتخييم، التصوير، والاستمتاع بالموروث السعودي الأصيل.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم التاريخي، وتقديم تجربة غنية تربط الزوار بجذور التاريخ السعودي وإرثه العريق.