شكرا لقرائتكم احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت اليوم فعاليات “ذاكرة الأرض” احتفاءً بـ “يوم التأسيس”، وسط تفاعل من الأهالي والزوار، التي احتضنتها واجهة الكورنيش الجنوبي بجدة.

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وتنوعت الفعاليات ما بين عروض تفاعلية، وفقرات فنية لأبرز الفنون الشعبية التي تمثل موروث العديد من المناطق، وأركان للحرف اليدوية التقليدية، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومشاهد مسرحية.

وتسلط فعاليات ذاكرة الأرض الضوء على الإرث الثقافي المتنوع، وتجسد العمق التاريخي والحضاري للمملكة.