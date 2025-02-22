شكرا لقرائتكم مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفاءً بذكرى “يوم التأسيس”، الذي يُجسد امتداد إرث القيادة والشجاعة منذ ثلاثة قرون، أطلقت وزارة الدفاع فيلمًا قصيرًا تحت عنوان “العوجا 17:47″، مستوحى من قصة حقيقية مليئة بالبسالة والعزيمة حدثت على الحدود الجنوبية للمملكة.

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ويروي الفيلم تفاصيل عملية إنقاذ بطولية لطيّارين علِقا في وادٍ جبلي داخل بيئة معادية، ليخوضا معركة حقيقية، أثبت فيها جنود وضباط القوات المسلحة البواسل مواقفهم البطولية وتضحياتهم، وعكست قيمهم الأصيلة في الشجاعة والإخلاص والتفاني.

https://twitter.com/modgovksa/status/1892948767134904761