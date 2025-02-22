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مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس

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  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 1/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 2/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 3/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 4/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 5/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 6/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 7/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 8/9
  • مهمة العوجا‬⁩.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس 9/9

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الرياض - محمد الوسيري - احتفاءً بذكرى “يوم التأسيس”، الذي يُجسد امتداد إرث القيادة والشجاعة منذ ثلاثة قرون، أطلقت وزارة الدفاع فيلمًا قصيرًا تحت عنوان “العوجا 17:47″، مستوحى من قصة حقيقية مليئة بالبسالة والعزيمة حدثت على الحدود الجنوبية للمملكة.

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ويروي الفيلم تفاصيل عملية إنقاذ بطولية لطيّارين علِقا في وادٍ جبلي داخل بيئة معادية، ليخوضا معركة حقيقية، أثبت فيها جنود وضباط القوات المسلحة البواسل مواقفهم البطولية وتضحياتهم، وعكست قيمهم الأصيلة في الشجاعة والإخلاص والتفاني.

https://twitter.com/modgovksa/status/1892948767134904761

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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