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أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس

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الرياض - محمد الوسيري - شارك أطفال وأهالي منطقة جازان في احتفالات يوم التأسيس، معبرين عن فخرهم واعتزازهم الوطني، من خلال توشحهم بالزي التراثي، حاملين الشعارات والأعلام .

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وجال الأطفال مع ذويهم أركان فعاليات “ذاكرة الأرض” التي تنظمها وزارة الثقافة، بميدان سارية الوطن بمدينة جيزان ومختلف مواقع الفعاليات، تعرفوا خلالها على تاريخ المملكة، الذي يمتد لأكثر من 3 قرون.

ووثقت عدسة “واس” فرحة الأطفال والأهالي وبهجتهم، راصدة تفاعلهم مع مختلف المعارض والأركان والعروض.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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