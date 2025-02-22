شكرا لقرائتكم كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع تحصد الاعتماد المؤسسي الكامل حتى 2028 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصلت كليات ومعاهد الهيئة الملكية على الاعتماد المؤسسي الكامل حتى عام 2028م من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك بعد استيفائها لمعايير ضمان الجودة المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لتعاون وجهود جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية بمختلف مستوياتها، التي سعت إلى تطوير الأداء المؤسسي وفقًا لأفضل معايير الجودة والتميز.

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ويُبرز هذا الاعتماد التزام الكليات والمعاهد بمواصلة الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع و الصناعة، بما يواكب أهداف وتوجهات رؤية المملكة.