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صناعة الخوص.. حرفة تقليدية بنجران حاضرة ضمن فعاليات يوم التأسيس

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الرياض - محمد الوسيري - تُعد صناعة الخوص من الحرف التقليدية في منطقة نجران، التي تشكل جزءًا من التراث الثقافي والاجتماعي، وتبرز مهارات وفنون الأجداد الذين استخدموا الحرفة في حياتهم اليومية.

وخلال جولة هيئة وكالة الأنباء في فعالية “ذاكرة الأرض”، التي تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة يوم التأسيس، أوضحت الحرفية أم عبدالله، أن حرفة صناعة الخوص هي حرفة تستمد مادتها الخام من سعف النخل، الذي يستخدم لصناعة الأدوات المختلفة مثل الحقائب، والحصير، والمكانس، وغيرها.

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وأشارت إلى أن صناعة الخوص تعتمد على نسج السعف الجاف بعد تقطيعه وغسله ثم تجفيفه وجمعه في حزم تُنقّع في الماء حتى يلين، ثم تتم خياطتها وضمها إلى بعضها على هيئة نسيج، وتقلّم أطرافها وتُزال منها الأشواك لتُصبح جاهزة لطلاء الألوان عليها ومن ثم صناعة الأدوات المختلفة.

وتتوافر منتجات صناعة الخوص في المحلات والأسواق الشعبية بالمنطقة، ولا زال عدد من أهالي نجران يستخدمون تلك المنتجات في أوقات مختلفة، وسعت الجهات المسؤولة إلى دعم الحرف التراثية للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الوطنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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