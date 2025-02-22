شكرا لمتابعة خبر عن عقاري يروي كواليس إرساء أضخم مزاد في المملكة عليه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث رجل الأعمال عبد الرحمن عن أضخم مزاد بالمملكة ، كاشفاً عن شرائه أرض المليون متر في ⁧‫جدة‬⁩ بأربعة مليار ريال.

وقال عبد الرحمن :”هذه الأرض كنت أخطط لها منذ فترة طويلة واليوم الأنظار تلتفت إلينا . وأستغرب كيف تجار مكة فرطوا في هذه الأرض التي تم ترسيتها علي”٠

وتابع”الشخص الذي يرغب في العمل ولديه الكفاءة والقدرة على المواجهة في هذا المجال ، سوف يجني الكثير خاصة في ظل الثورة المعلوماتية التي تشهدها للمملكة حيث إن للمملكة اليوم وصلت للقمة وهي قائد عقاري في الشرق الأوسط يلا منازع”٠