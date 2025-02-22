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عقاري يروي كواليس إرساء أضخم مزاد في المملكة عليه .. فيديو

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عقاري يروي كواليس إرساء أضخم مزاد في المملكة عليه .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث رجل الأعمال عبد الرحمن عن أضخم مزاد بالمملكة ، كاشفاً عن شرائه أرض المليون متر في ⁧‫جدة‬⁩ بأربعة مليار ريال.

وقال عبد الرحمن :”هذه الأرض كنت أخطط لها منذ فترة طويلة واليوم الأنظار تلتفت إلينا . وأستغرب كيف تجار مكة فرطوا في هذه الأرض التي تم ترسيتها علي”٠

وتابع”الشخص الذي يرغب في العمل ولديه الكفاءة والقدرة على المواجهة في هذا المجال ، سوف يجني الكثير خاصة في ظل الثورة المعلوماتية التي تشهدها للمملكة حيث إن للمملكة اليوم وصلت للقمة وهي قائد عقاري في الشرق الأوسط يلا منازع”٠

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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