شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تعاود درجات الحرارة انخفاضها الملموس مع فرصة تكون الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء منها كذلك على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الباحة، عسير والرياض.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة تتحول ليلاً شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.