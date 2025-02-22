شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. جامعة الإمام محمد بن سعود تحصد 6 جوائز بمعرض الاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

المعرض الدولي للاختراعات

إشادة دولية

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 6 جوائز علمية وبحثية، في المعرض الدولي الخامس عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي أُقيم في الكويت خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، بمشاركة 42 دولةً.وكان من بين الجوائز التي حصلت عليها الجامعة، بمشاركة فاعلة من مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الميدالية الذهبية الشرفية، إلى جانب جائزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والميدالية الذهبية من جامعة الملك محمد السادس بالمغرب، وذلك عن اختراع "المواد البصرية الذكية وطريقة تصنيعها" الذي قدمه من كلية العلوم بالجامعة هجو إدريس، خالد بن عوف، أسامة الداغري، وحظي الابتكار بإشادة واسعة نظرًا لأهميته في تطوير تقنيات البصريات المتقدمة.وحصدت الميدالية الذهبية عن اختراع "الأغشية القابلة للارتداء القائمة على المواد الحيوية وطريقة تحضيرها"، وقدمه من كلية العلوم شريف حسين، محمد العيسى، ويفتح الابتكار آفاقًا جديدة في التطبيقات الطبية والتقنيات الحيوية.وفي مجال الاستدامة والبيئة، تمكنت الجامعة من الفوز بالميدالية الفضية عن اختراع "مرشح هواء قابل للتحلل الحيوي من نخيل التمر وطريقة تصنيعه" الذي طوره منسوبو كلية العلوم طارق يوسف، أسامة الداغري، ليكون أحد الحلول المبتكرة لمشكلات التلوث البيئي.كما حصلت على ميدالية فضية أخرى عن اختراع "غشاء متعدد الوظائف من البولي إيميد القائم على ثنائي السيلينيد لفصل الغازات" الذي قدمه طارق يوسف ليضيف إنجازًا جديدًا في مجال تقنيات معالجة الغازات.وأُقيم الحفل الختامي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وكُرِمَ الفائزون وسط إشادة دولية بمستوى الابتكارات المقدمة من الجامعة.وأكدت رئيسة مركز الابتكار وريادة الأعمال سوسن بنت عبدالكريم المؤمن أن الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتعزيز الابتكار وتمكين المخترعين، مشيرةً إلى أن هذه النجاحات تأتي ضمن جهود الجامعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز حضورها العلمي والبحثي على المستوى الدولي.