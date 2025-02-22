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للباحثين عن الفقع.. احذروا الاقتراب من الحدود

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الرياض - محمد الوسيري - أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بهواة الرحلات البرية، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع)، بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

تحذير للباحثين عن الفقع

وأوضح حرس الحدود، عبر حسابه في منصة إكس: “أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية”.

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وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى (30) شهراً، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو كلتا العقوبتين معاً.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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