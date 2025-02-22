شكرا لقرائتكم للباحثين عن الفقع.. احذروا الاقتراب من الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بهواة الرحلات البرية، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع)، بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

تحذير للباحثين عن الفقع

وأوضح حرس الحدود، عبر حسابه في منصة إكس: “أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية”.

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وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى (30) شهراً، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو كلتا العقوبتين معاً.