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حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة

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  • حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة 2/4
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  • حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بمكة 4/4

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الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع جدة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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