شكرا لقرائتكم “ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتحت فعاليات “ذاكرة الأرض” بالباحة أبوابها لأهالي وزوار المنطقة احتفاء بمناسبة يوم التأسيس، ليعيش زوارها رحلة تاريخية منذ تأسيس الدولة السعودية, ويتعرفون على التاريخ والإرث السعودي الأصيل ومدى تنوعه الثقافي، إضافةً إلى تعزيز التواصل عبر الالتقاء في نشاطات تعنى بجميع أفراد المجتمع.

وتتضمن الفعالية على مدخل لكبار الشخصيات، ومنطقة للأطفال، والمسرح الرئيسي للفنون الشعبية، والمزين، ومنطقة التصوير، ومنصة موسيقية، والمطاعم والمقاهي، والحرفيين، وتجربة “ذاكرة الأرض” فجر الدرعية الدولة السعودية الأولى، ودرع الرياض الدولة السعودية الثانية، وسماء الجزيرة المملكة العربية السعودية، وشمس طويق رؤية 2030.