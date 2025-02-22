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“ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس

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  • “ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس 1/4
  • “ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس 2/4
  • “ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس 3/4
  • “ذاكرة الأرض” بالباحة تفتح أبوابها لأهالي المنطقة احتفاءً بـ يوم التأسيس 4/4

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الرياض - محمد الوسيري - افتتحت فعاليات “ذاكرة الأرض” بالباحة أبوابها لأهالي وزوار المنطقة احتفاء بمناسبة يوم التأسيس، ليعيش زوارها رحلة تاريخية منذ تأسيس الدولة , ويتعرفون على التاريخ والإرث السعودي الأصيل ومدى تنوعه الثقافي، إضافةً إلى تعزيز التواصل عبر الالتقاء في نشاطات تعنى بجميع أفراد المجتمع.

وتتضمن الفعالية على مدخل لكبار الشخصيات، ومنطقة للأطفال، والمسرح الرئيسي للفنون الشعبية، والمزين، ومنطقة التصوير، ومنصة موسيقية، والمطاعم والمقاهي، والحرفيين، وتجربة “ذاكرة الأرض” فجر الدرعية الدولة السعودية الأولى، ودرع الرياض الدولة السعودية الثانية، وسماء الجزيرة المملكة العربية السعودية، وشمس طويق رؤية 2030.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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