السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل في مقر إقامته بالقاهرة رئيس مجلس النواب الأردني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في القاهرة اليوم، معالي رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.

وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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