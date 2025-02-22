السعودية | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تُدشّن فعاليات “الجادة البيئية” في موسمها الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي، فعاليات “الجادة البيئية” في موسمها الثاني، وذلك ضمن موسم العرمة للسياحة البيئية، في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتستمر 6 أيام من 21 فبراير 2025م حتى 26 فبراير 2025م، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية وغير الربحية منها: محافظة رماح، الاتحاد السعودي للهجن، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، جمعية نحّال التعاونية، جمعية التنمية الاجتماعية برماح، وجمعية النخبة الشبابية برماح.

وعدّ مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سامي بن مرضي الحربي فعاليات الجادة البيئة، تجربة فريدة جرى تصميمها بعناية اتساقًا مع إستراتيجية الهيئة لصون الطبيعة وتعزيز السياحة البيئة والمشاركة المجتمعية؛ ليمر الزوّار من خلالها برحلة تبدأ من القبة البيئية مرورًا بالقبة الثقافية ومن ثم القبة الشعبية وصولًا إلى القبة الترفيهية، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على إبراز العديد من التجارب للزوّار مثل ممر الصور الطبيعية، وجناح التوعية بالحياة الفطرية، وجناح التوعية بتربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى الجناح التفاعلي “إبداعك في قصيدة” لوصف التنوّع الأحيائي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وجناح الهيئة الذي يستعرض برامج المشاركة المجتمعية ومنجزاتها، وجناح تعليم العرضة السعودية كإحدى الفنون الأصيلة، والعديد من الفقرات والألعاب الترفيهية للكبار والصغار.

ودعا الحربي الجميع إلى زيارة فعاليات “الجادة البيئية” والاستمتاع بالأنشطة النوعية المقدمة بجوار روضة خريم في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدًا أن موسم “الجادة البيئية” الأول حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد زوّاره خمسة آلاف زائر، وسط تفاعل إيجابي مع الفقرات المتنوعة والبرامج المقدمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط