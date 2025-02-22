شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة المنورة يزور محافظة وادي الفرع.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام سمو أمير منطقة ‎المدينة_المنورة ‎سلمان بن سلطان، بزيارة محافظة ‎وادي الفرع، ضمن جولاته الميدانية للاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأكد سمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة حريصة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول مشاريع التنمية إلى جميع المحافظات، بما يتماشى مع مستهدفات ‎رؤية السعودية 2030.

وفي إطار الزيارة..

ترأس سمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ‎وادي الفرع، بحضور المحافظ طايع المشيطي، وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والتي تشمل البنية التحتية، والخدمات البلدية، وصيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها. كما اطلع سموه على تقارير عن سير العمل في قطاعي الصحة والتعليم.

‏كما دشّن سمو الأمير ‎سلمان بن سلطان، مبادرة “عين المسؤول تسبق عين المواطن” بمحافظة ‎وادي الفرع، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المحافظة.

و خلال زيارته لمحافظة ‎وادي الفرع..

سمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎سلمان بن سلطان، يلتقي بالأهالي ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وخلال اللقاء نقل سمو الأمير ‎سلمان بن سلطان، تحيات ‎خادم الحرمين الشريفين وسمو ‎ولي العهد – يحفظهما الله -، مؤكدًا حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تحقيق تطلعاتهم.

وألقى الدكتور فهد العمري كلمة نيابة عن أهالي محافظة ‎وادي الفرع، رحب فيها بسمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل دعم سموه، ومنها تهيئة التعليم الجامعي لأبناء المحافظة، وافتتاح فرع الكلية التقنية، الذي سيبدأ استقبال طلابه مع بداية العام الدراسي القادم، إضافة إلى تطوير مستشفى وادي الفرع، الذي حصل مؤخرًا على المركز الأول في الرعاية العاجلة.

خلال الحفل.. كرم سمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة شرطة محافظة ‎وادي الفرع، لتحقيقهم أقل نسبة في معدل انخفاض الجريمة، وكذلك أدنى معدل في مؤشر القضايا ضد مجهول على مستوى محافظات المنطقة ، كما كرّم سموه جمعية البر للخدمات الاجتماعية بمركز الأكحل لحصولها على جائزة التميز في خدمة ‎ضيوف الرحمن، وجمعية البر الخيرية ومكتب المستودع الخيري بالمحافظة لجهودهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ، كما كرّم سموه طلاب جمعية تحفيظ ‎القرآن الكريم بمحافظة ‎وادي الفرع، لإتمامهم حفظ القرآن الكريم.

وفي الجانب الصحي والاجتماعي..

كرّم الأمير ‎سلمان بن سلطان مستشفى محافظة ‎وادي الفرع، لتحقيقه التميز في رضا المرضى على مستوى منطقة المدينة المنورة، مما أسهم في رفع نسبة الرضا في المؤشر العام لصحة المنطقة، كما كرم سموه جمعية البر الخيرية بالمحافظة، لجهودهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

كما دشن سمو أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎سلمان بن سلطان موسم العسل بمحافظة ‎وادي الفرع، وذلك بحضور محافظ وادي الفرع طايع المشيطي، حيث يُقام الموسم في الحديقة العامة بملح، ويستمر لمدة 7 أيام.