شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: تراجع قوة الموجة الباردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، عن توقعاته للطقس في الأيام المقبلة ، مؤكداً تراجه قوة الموجة الباردة .

وقال العصيمي عبر صفحته الرسمية عبر منصة اكس : ” تراجعت قوة الموجة الباردة في التحديثات الأخيرة بعد مشيئة الله وأصبحت تتركز أكثر على المناطق الشمالية وشمال الوسطى ولكن ماتزال تصنف كموجة باردة قوية ” .

وتابع العصيمي : ” ذروتها على المناطق الشمالية من الأحد حتى الخميس وتتراوح درجات الحرارة من 0 إلى 4- وذروتها على الوسطى الإثنين والثلاثاء من 1 الى 4 درجات ويتوقع استمرار الأجواء الباردة أول 3 إلى 4 ايام من شهر رمضان المبارك، والله أعلم ” .