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الجهني: موجة باردة صفرية تضرب شمال المملكة مطلع الأسبوع

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الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس والمناخ الدكتور زياد الجهني، إن المناطق الشمالية تتعرض لموجة باردة صفرية مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى مستويات متدنية.

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من موجة طقس باردة تضرب المملكة بداية من السبت القادم، متوقعًا أن تؤثر علي مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2 إلى صفر درجة مئوية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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