شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: موجة باردة صفرية تضرب شمال المملكة مطلع الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس والمناخ الدكتور زياد الجهني، إن المناطق الشمالية تتعرض لموجة باردة صفرية مع بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى مستويات متدنية.

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر من موجة طقس باردة تضرب المملكة بداية من السبت القادم، متوقعًا أن تؤثر علي مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 2 إلى صفر درجة مئوية.