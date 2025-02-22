شكرا لقرائتكم خبر عن 30 متدربًا و16 محورًا.. "أكاديمية الإعلام" تختتم معسكرها التدريبي والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة 30 متدربًا ومتدربة

دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية

الدمام - شريف احمد - اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية -إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الإعلام- اليوم, معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي".ويأتي هذا ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".واستمر المعسكر ثلاثة أيام حضورية، بمشاركة 30 متدربًا ومتدربة، تلقوا خلالها 15 ساعة تدريبية عبر 16 محورًا متخصصًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام؛ لتعزيز الابتكار في صناعة المحتوى الإعلامي.وصرّح الرئيس التنفيذي للأكاديمية خالد بن عابدين زين العابدين "أن هذا المعسكر يأتي في إطار جهود الأكاديمية؛ لتمكين الكفاءات الإعلامية الوطنية، وتعزيز مهاراتها في التعامل مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي".ولفت إلى أن التكامل بين الإعلام والتكنولوجيا أصبح ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي.وأضاف: "نحرص على تقديم برامج نوعية تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزز قدرة الإعلاميين السعوديين على الإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي".وأوضح المشرف العام على بناء القدرات في "سدايا" الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، أن المعسكر يعكس التزام الهيئة بدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية؛ للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام".وأشار إلى أن هذه التقنيات أصبحت عنصرًا أساسيًا في صناعة المحتوى الإعلامي الحديث.



من جهتهم أعرب المشاركون عن امتنانهم لهذه التجربة التدريبية التي منحتهم خبرة عملية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي

وأكد أن معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي" شكل نقلة نوعية في تطوير مهاراتهم الإعلامية وفتح أمامهم آفاقًا جديدة؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بطرق إبداعية تسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي في المملكة.ويعد هذا المعسكر أحد البرامج التدريبية النوعية التي تقدمها أكاديمية الإعلام السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والمنتدى السعودي للإعلام.وذلك لبناء جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى.