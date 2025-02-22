شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة كريمة من ولي العهد.. انعقاد اللقاء الأخوي التشاوري في الرياض والان نبدء بالتفاصيل



وشارك في اللقاء، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. الأوضاع في قطاع غزة وجرى خلال اللقاء، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ورحب القادة في هذا الإطار بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025م.

الدمام - شريف احمد - بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء أخوي تشاوري في مدينة الرياض بتاريخ 22 شعبان 1446هـ، الموافق 21 فبراير 2025م.وشارك في اللقاء، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.وجرى خلال اللقاء، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.ورحب القادة في هذا الإطار بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025م.