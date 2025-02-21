انت الان تتابع بالفيديو.. السفير المصري بالرياض يهنئ القيادة بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بعث السفير المصري إيهاب أبو سريع التهنئة للقيادة وشعب المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة يوم التأسيس، قال فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة يوم التأسيس.

وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التي تمتد بمختلف المجالات تعزيزًا للتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين. كل عام وأنتم بخير".

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