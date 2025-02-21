السعودية | مفتي تنزانيا يشيد بجهود المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ونشر قيمه وتعاليمه السمحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد مفتي جمهورية تنزانيا فضيلة الشيخ أبو بكر الزبير بن علي بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ونشر قيمه وتعاليمه السمحة.

وبين خلال انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها الـ 33 أن المسابقة تعزز روابط الأخوة بين المملكة وتنزانيا وتسهم في تقويم سلوك الشباب المسلم، وتعزز القيم الإسلامية السمحة، وتنشر تعاليم القرآن الكريم بين الأجيال الصاعدة، مشيدًا بدور المملكة في دعم هذه الفعاليات التي تخدم كتاب الله عز وجل، وتسهم في تربية النشء على مبادئ الإسلام القائمة على الاعتدال والتسامح.

ودعا مفتي تنزانيا الله -عز وجل- أن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم على ما يقدمون من دعم مستمر لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

