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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في البحرين يرفع أسمى آيات الشكر لمقام القيادة بعد تعيينه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع السفير نايف بن بندر السديري، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة لتعيينه سفيرًا للمقام الكريم لدى مملكة البحرين الشقيقة.
ونشر السفر السديري على صفحته في "إكس": أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة لتعيني سفيرًا للمقام الكريم لدى مملكة البحرين الشقيقة".
سفير المملكة في البحرينفي ذات السياق، تقدمت السفارة في البحرين بكافة منسوبيها بالتهنئة لسعادة السفير نايف بن بندر السديري.
وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، متمنين لسعادته التوفيق والسداد.
ونشر السفر السديري على صفحته في "إكس": أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة لتعيني سفيرًا للمقام الكريم لدى مملكة البحرين الشقيقة".
سفير المملكة في البحرينفي ذات السياق، تقدمت السفارة في البحرين بكافة منسوبيها بالتهنئة لسعادة السفير نايف بن بندر السديري.
وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، متمنين لسعادته التوفيق والسداد.