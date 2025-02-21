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سفير المملكة في البحرين يرفع أسمى آيات الشكر لمقام القيادة بعد تعيينه

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • سفير المملكة في البحرين يرفع أسمى آيات الشكر لمقام القيادة بعد تعيينه 1/2
  • سفير المملكة في البحرين يرفع أسمى آيات الشكر لمقام القيادة بعد تعيينه 2/2

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الدمام - شريف احمد - رفع السفير نايف بن بندر السديري، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة لتعيينه سفيرًا للمقام الكريم لدى مملكة البحرين الشقيقة.
ونشر السفر السديري على صفحته في "إكس": أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة لتعيني سفيرًا للمقام الكريم لدى مملكة البحرين الشقيقة".


سفير المملكة في البحرينفي ذات السياق، تقدمت السفارة في البحرين بكافة منسوبيها بالتهنئة لسعادة السفير نايف بن بندر السديري.
وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، متمنين لسعادته التوفيق والسداد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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