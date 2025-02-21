شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتضمنت التعديلات إضافة حوافز لمن يكشفون عن المخالفات، حيث نصت المادة 41 على إمكانية منح مكافأة تشجيعية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المستحقة، بقرار من المجلس، لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.

كما شددت المادة 11 على عدم جواز الإعلان عن أي منتج غذائي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقًا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

بينما المادة 13 أكدت عدم الجواز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.