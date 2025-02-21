السعودية | رئيس البرلمان العربي يهنئ القيادة الرشيدة بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال اليماحي : إن يوم التأسيس يعد يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين للمملكة العربية السعودية، ورمزًا للوحدة الوطنية والانتماء،ومناسبة وطنية وعربية نستذكر من خلالها المسيرة المباركة التي تأسست عليها المملكة، والتي سار على نهجها أبناء الوطن المخلصين بخطى ثابتة جعلت المملكة نموذجًا رائدًا يقتدى به في المجالات كافة، فضلًا عن مكانتها العربية والإقليمية والعالمية الراسخة، بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين “حفظهما الله ورعاهما .

وأكد معالي رئيس البرلمان العربي، أن يوم “تأسيس الدولة السعودية ” يمثل ذكرى غالية على قلوب العرب والمسلمين جميعًا، داعيًا – المولى عز وجل – بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز، وأن تبقى رايتها خفاقة، وتظل مسيرتها في العطاء الإنساني ممتدة عبر التاريخ.

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