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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيئة الصحفيين تدشن شعارها الجديد بمشاركة إعلامية عربية ودولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك عدد من الإعلاميين والمثقفين من داخل المملكة ومن عدد من دول العالم احتفال هيئة الصحفيين السعوديين تدشين هويتها الجديدة.
جاء هذا على هامش العشاء الذي أقامته الهيئة ليلة أمس 20 فبراير2025م "بالقرية النجدية" بالرياض، تكريمًا لضيوف منتدى الإعلام السعودي، إذ حضر الحفل أكثر من 100 إعلامي وإعلامية وعدد من قيادات المنظمات العربية والدولية.
وأشار الأحمري، إلى أن الهيئة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الوطنية الإعلامية، حيث تسعى إلى تطوير مهنة الصحافة في المملكة وتعزيز قيمها الأساسية، حيث تأسست لتكون صوتًا موحدًا للإعلاميين ، وتعمل على حماية حقوقهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمين لهم في مسيرتهم المهنية.
وأضاف الأحمري، أن هوية الهيئة وشعارها الجديد يواكب المتغيرات الإعلامية والإيقاع المتناغم للأعمال والأنشطة على الأصعدة المختلفة في المملكة، ليحمل في أبعاده معاني عميقة للمسار الذي اختطه مجلس إدارة الهيئة الجديد بالاستفادة من خبرات وجهود زملاء المهنة السابقين والبناء على ذلك.
بالإضافة إلى إثراء الأعمال بما يتطلبه الإيقاع السريع للأحداث والمستجدات بتوظيف المعارف الحديثة للجيل الجديد الذي يتطلع إلى الانطلاق في آفاق أرحب وخدمات أوسع للهيئة، فيما يخدم المهنة والمهنيين في الداخل والخارج.
وتستلهم من سعف النخيل وتوظيفه بطريقة فنية مدروسة ليأخذ شكل مظلة في إشارة رمزية تعكس الدور المحوري، الذي تنهض به الهيئة باعتبارها المظلة الجامعة والحاضنة لكافة الإعلاميين السعوديين.
كما يجسد هذا التصميم مفهوم الحماية والدعم الذي توفره الهيئة لأعضائها مع التأكيد على قيم الوحدة والانتماء المهني.
كما يسعى مجلس إدارة الهيئة إلى تمكين الإعلاميين وتطوير خبراتهم وجهودهم والأدوات المختلفة المساعدة ليكون الإعلام السعودي في طليعة المشهد الإعلامي العالمي.
وتابع: ويواكب أيضا المكانة والتقدير الذي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، ولا يفوتني أن أثمن لزملائي- الذين هم بيننا - أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا انتخابهم لي رئيسًا للاتحاد في الاجتماع الذي انعقد صباح هذا اليوم في الرياض.
وكرر شكره للزميلات والزملاء الذين شاركوا الاحتفالية مؤكدًا على ضرورة تعزيز واستمرارية التواصل، وأن تكون هذه الهدايا الرمزية تذكارًا لهذا التجمع الإعلامي المحبب للجميع.
وتحدث في الحفل عدد من الحضور كان أولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق الأستاذ خالد المالك الذي عبر عن شكره لدعوته وزملائه أعضاء المجلس السابق للاحتفال، وأثنى على الخطوة التي تمت بتغيير الشعار وتمنى للهيئة ومجلسها الحالي استمرار النجاحات والتفوق.
كما تحدث الأستاذ مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وأثنى على جهود الهيئة ودعمها لأعمال الاتحاد، وأنها أحد العناصر
الفاعلة والمهمة في قيادة الاتحاد.
ونوه بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة عربيًا ودوليًا والنجاحات التي حققتها السياسة السعودية، والجهود المثمرة المشهودة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحسين المناخات الدولية، وحل الأزمات.
وشارك الإعلاميون في العرضة السعودية، كما استمتعوا بعرض للصقور الذي شارك فيه نادي الصقور، إسهامًا منهم في احتفالية الهيئة.
وتم تكريمهم في الحفل مع المكرمين الآخرين شركة" ووش" القرية النجدية ، وسلطان السيف مصمم الشعار الجديد للهيئة
وشركة "آد انتربرايس" الذين دعموا الحفل في الجانب الفني، وتجهيز المكان، بالصوتيات، والشاشات، واللوحات.
جاء هذا على هامش العشاء الذي أقامته الهيئة ليلة أمس 20 فبراير2025م "بالقرية النجدية" بالرياض، تكريمًا لضيوف منتدى الإعلام السعودي، إذ حضر الحفل أكثر من 100 إعلامي وإعلامية وعدد من قيادات المنظمات العربية والدولية.
الهوية الجديدة لهيئة الصحفيين السعوديينورحب الأستاذ عضوان الأحمري -رئيس مجلس إدارة الهيئة بالضيوف الذين أجابوا دعوة الهيئة وحرصوا على الحضور، والمشاركة في فقرات حفل العشاء.
وأشار الأحمري، إلى أن الهيئة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الوطنية الإعلامية، حيث تسعى إلى تطوير مهنة الصحافة في المملكة وتعزيز قيمها الأساسية، حيث تأسست لتكون صوتًا موحدًا للإعلاميين ، وتعمل على حماية حقوقهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمين لهم في مسيرتهم المهنية.
وأضاف الأحمري، أن هوية الهيئة وشعارها الجديد يواكب المتغيرات الإعلامية والإيقاع المتناغم للأعمال والأنشطة على الأصعدة المختلفة في المملكة، ليحمل في أبعاده معاني عميقة للمسار الذي اختطه مجلس إدارة الهيئة الجديد بالاستفادة من خبرات وجهود زملاء المهنة السابقين والبناء على ذلك.
بالإضافة إلى إثراء الأعمال بما يتطلبه الإيقاع السريع للأحداث والمستجدات بتوظيف المعارف الحديثة للجيل الجديد الذي يتطلع إلى الانطلاق في آفاق أرحب وخدمات أوسع للهيئة، فيما يخدم المهنة والمهنيين في الداخل والخارج.
تصميم الشعار الجديد لهيئة الصحفيين السعوديينوأشار الأحمري إلى أن الشعار الجديد صممه شاب سعودي مبدع وطموح، قدمه هدية للهيئة، هو الزميل سلطان السيف الذي حرص على البناء على الشعار السابق، وتطويره مع الحفاظ على الروح الأساسية للهوية السابقة المستمدة من النخيل، كونها رمزًا أصيلًا من مكونات هوية المملكة وعمقها الثقافي والحضاري.
وتستلهم من سعف النخيل وتوظيفه بطريقة فنية مدروسة ليأخذ شكل مظلة في إشارة رمزية تعكس الدور المحوري، الذي تنهض به الهيئة باعتبارها المظلة الجامعة والحاضنة لكافة الإعلاميين السعوديين.
كما يجسد هذا التصميم مفهوم الحماية والدعم الذي توفره الهيئة لأعضائها مع التأكيد على قيم الوحدة والانتماء المهني.
تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلاميةوأكد الأحمري على أنه إلى جانب الأعمال والأنشطة والبرامج المناطة بالهيئة على الصعيد المحلي تؤكد الهيئة دائمًا على سعيها لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الإعلام.
كما يسعى مجلس إدارة الهيئة إلى تمكين الإعلاميين وتطوير خبراتهم وجهودهم والأدوات المختلفة المساعدة ليكون الإعلام السعودي في طليعة المشهد الإعلامي العالمي.
وتابع: ويواكب أيضا المكانة والتقدير الذي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، ولا يفوتني أن أثمن لزملائي- الذين هم بيننا - أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا انتخابهم لي رئيسًا للاتحاد في الاجتماع الذي انعقد صباح هذا اليوم في الرياض.
تعزيز واستمرارية التواصلوشكر الأحمري زملائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين، وأثنى على جهود أمينها العام د.عبدالله الجحلان وما بذله ومازال يبذله من جهود منذ قيام الهيئة وحتى الآن لخدمة زملاء المهنة.
وكرر شكره للزميلات والزملاء الذين شاركوا الاحتفالية مؤكدًا على ضرورة تعزيز واستمرارية التواصل، وأن تكون هذه الهدايا الرمزية تذكارًا لهذا التجمع الإعلامي المحبب للجميع.
وتحدث في الحفل عدد من الحضور كان أولهم رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق الأستاذ خالد المالك الذي عبر عن شكره لدعوته وزملائه أعضاء المجلس السابق للاحتفال، وأثنى على الخطوة التي تمت بتغيير الشعار وتمنى للهيئة ومجلسها الحالي استمرار النجاحات والتفوق.
دور محوري كبير للمملكةوتحدثت الأستاذة جمانة الراشد، رئيسة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن حرصها للحضور ومشاركة الهيئة احتفاليتها، وحرصها على إسناد جهودها، وأبدت استعداد المجموعة لدعم أعمال الهيئة.
كما تحدث الأستاذ مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وأثنى على جهود الهيئة ودعمها لأعمال الاتحاد، وأنها أحد العناصر
الفاعلة والمهمة في قيادة الاتحاد.
ونوه بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة عربيًا ودوليًا والنجاحات التي حققتها السياسة السعودية، والجهود المثمرة المشهودة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحسين المناخات الدولية، وحل الأزمات.
العرضة السعوديةكما تحدث عدد من قيادات الاتحاد الدولي للصحفيين وقيادات الجمعيات والمنظمات الإعلامية العربية وأثنوا جميعًا على الروح الجميلة التي تسود بين أعضاء المجلس الحالي والمجلس السابق للهيئة، وأن ذلك من الحالات النادرة التي تتحقق للمنظمات الإعلامية عند تغير قياداتها، ولا يستغرب ذلك فالقيم والثوابت السعودية متأصلة ومشاهدة بين مختلف العاملين في مختلف القطاعات، وهي سنة حسنة عززها قادة هذه البلاد.
وشارك الإعلاميون في العرضة السعودية، كما استمتعوا بعرض للصقور الذي شارك فيه نادي الصقور، إسهامًا منهم في احتفالية الهيئة.
وتم تكريمهم في الحفل مع المكرمين الآخرين شركة" ووش" القرية النجدية ، وسلطان السيف مصمم الشعار الجديد للهيئة
وشركة "آد انتربرايس" الذين دعموا الحفل في الجانب الفني، وتجهيز المكان، بالصوتيات، والشاشات، واللوحات.