شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تُدرج رسميًا في المسابقة العالمية “3MT” والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز الفائزين في التصفيات النهائية لمسابقة “3MT” في نسختها التاسعة.

جاء ذلك برعاية رئيس الجامعة، سعادة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وإشراف وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

مشاركة 14 جهة تعليمية

وأقيم الحفل يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ على مسرح مركز الملك فهد للبحوث الطبية، بمشاركة 14 جهة تعليمية من كليات ومعاهد الجامعة.



حصدت ريم علي الجزائري من قسم الغذاء والتغذية المركز الأول، فيما جاء عاطف علي العتيبي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المركز الثاني.

أما المركز الثالث فكان من نصيب حليمة أبكر العريشي من قسم المختبرات الطبية، بينما نالت مجد ناجي الغفاري من كلية الصيدلة جائزة تصويت الجمهور.



مسابقة “3MT”

وتعد جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة سعودية تُدرج رسميًا في هذه المسابقة العلمية العالمية منذ عام 2016، والسادسة على مستوى الجامعات العربية.

وأوضحت عميدة الكلية، الأستاذة الدكتورة نهلة قهوجي، أن استضافة المسابقة يعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

يُذكر أن مسابقة “3MT” هي منافسة عالمية تُقام في أكثر من 200 جامعة، إذ يقدم طلاب الدراسات العليا أبحاثهم خلال ثلاث دقائق فقط باستخدام شريحة عرض واحدة، مع التركيز على الوضوح والبساطة والتواصل الفعّال مع الجمهور.