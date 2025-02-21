شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وصاحب السمو الأمير ماجد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.