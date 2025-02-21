شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لحل الدولتين..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن الحرب في قطاع غزة نتج عنها تدمير البنية التحتية، وتشريد مجتمعات بأكملها، مشيراً إلى أهمية إعادة الإعمار وتنفيذ وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود في القطاع، لافتاً إلى أن هذا الحل الدائم يضمن مفتاحًا لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية في إطار كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، بضرورة التنفيذ الكامل لحل الدولتين، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير في الإطار الذي يدعم السلام والأمن على المدى الطويل للجميع، طبقاً لكلمته.

وفي هذه الأثناء، أشار الوزير الخارجية إلى أن تحقيق حالة الاستقرار في سوريا يعتمد على ضرورة تنفيذ التعافي الاقتصادي، فضلاً عن إعادة الإعمار الأمر الذي يتطلب التعاون الإقليمي والدولي بجانب رفع العقوبات.

وفي سياق متصل، وضع الأمير فيصل بن فرحان رؤية سياسية لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تلخصت بعناصر: “تعزيز الاستقرار في ظل السلوك المسؤول للدولة، بجانب تحقيق قيمة التعاون الاقتصادي، وتكريس الحوار”، قائلاً: إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة، واستثمرنا في التنمية، وحفزنا التكامل الإقليمي، استطعنا ضمان عدم خروج التقدم الاقتصادي عن مساره بسبب الصراعات السياسية سيكون هناك سبب للتفاؤل إذا تصرفنا بوضوح ومسؤولية والتزام مشترك.

وفي الوقت ذاته، قال: إذا بقينا ملتزمين بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، وإعطاء الأولوية للسلام المستدام، فيمكننا التغلب على المخاطر ونصبح أكثر استقراراً، وفيما يتعلق بلبنان، أضاف: إن انتخاب رئيس للجمهورية يعد خطوة مهمة، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة يعد فرصة مرحبا بها لدفع الإصلاحات الضرورية جنبًا إلى جنب مع التنفيذ الكامل للاتفاقيات ذات الصلة والقرارات الدولية وضمان سلطة الدولة في جميع أنحاء الأراضي.

وبشأن السودان، أوضح أن الأوضاع في السودان تتطلب مشاركة دولية مستدامة لتسهيل عملية التسوية والحل السياسي لدعم المسار إلى الأمن والتعافي الاقتصادي، وأشار في الوقت ذاته إلى أهمية حماية أمن الملاحة البحرية، إذ قال إن البحر الأحمر يشكل محوراً حيوياً للتجارة الدولية، لافتاً إلى أن أي خلل في عملية الأمن البحري يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي كما أن التدفق الحر للتجارة يصب في مصلحة جميع البلدان، طبقاً لما قال.

وتؤكد المملكة أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتدعو لوقف أي نشاط يؤثر في هذا الممر البحري، إذ تعد حرية الملاحة البحرية مطلباً دولياً يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو للتوقف عن أي نشاط يؤثر في سلامة الملاحة.