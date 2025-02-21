شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: درجات الحرارة تلامس الصفر في مناطق عدة بالمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة ستشهد موجة قطبية باردة خلال الساعات المقبلة، قد تكون الأخيرة في فصل الشتاء لهذا العام.

وأوضح القحطاني خلال مداخلته عبر قناة «MBC»، أن هذه الموجة ستبدأ يوم السبت، مؤثرة على المناطق الشمالية، بما في ذلك تبوك والجوف وحائل، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى ما بين درجتين مئويتين ودرجة الصفر.

كما أشار إلى أن الموجة ستشتد يوم الاثنين، حيث يُتوقع تسجيل درجات حرارة تصل إلى أربع درجات تحت الصفر في بعض المناطق الشمالية، قبل أن تمتد تأثيراتها إلى الشرقية والقصيم والرياض، وأجزاء من المناطق الجنوبية الداخلية.

وأضاف أن الأجواء ستظل باردة حتى يوم الخميس، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الطقس خلال الإجازة واحتفالات يوم التأسيس، مع الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتوقعات الطقس خلال شهر رمضان المبارك، كشف القحطاني أن المؤشرات الأولية تشير إلى أجواء لطيفة في أول عشرين يومًا من الشهر، رغم انتهاء فصل الشتاء أرصاديًا، حيث يُتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة ومناسبة للصيام والأنشطة اليومية.