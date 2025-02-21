شكرا لمتابعة خبر عن لقاء ودي أخوي في الرياض يجمع ولي العهد وقادة دول الخليج والأردن ومصر.. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، في لقاء ودي استضافته العاصمة الرياض.

وظهر سمو ولي العهد خلال إحدى الصور وهو يتوسط قادة دول الخليج، في مشهد يجسد روح الأخوة والترابط بين الدول الشقيقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الودية الدورية التي اعتاد القادة على عقدها منذ سنوات، تعزيزًا للعلاقات الأخوية والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والأردن ومصر، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.