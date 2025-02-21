شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تستعد لموجة برد العجوز: انخفاض حاد في درجات الحرارة بدءًا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشير التوقعات الصادرة عن نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند إلى قدوم موجة باردة تُعرف باسم “برد العجوز”، والتي ستؤثر على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المسند أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الكتلة الهوائية الباردة بالتوغل في شمال المملكة اليوم، قبل أن تمتد تدريجيًا نحو الجنوب والشرق والغرب.

ومن المنتظر أن تصل إلى الرياض بحلول يوم الأحد، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وسشهد مختلف المناطق ذروة البرودة، ففي المناطق الشمالية، ستكون يومي الإثنين والثلاثاء، والمنطقة الوسطى (بما فيها الرياض)، ستكون الثلاثاء والأربعاء، والمدينة المنورة يةنالثلاثاء، والمنطقة الشرقية ونجران، الأربعاء.

وستشهد بعض المناطق تأثير أقل للموجة الباردة، فمن المرجح أن تكون المناطق الواقعة في الربع الجنوبي الغربي من المملكة الأقل تأثرًا بهذه الموجة.

وأوضح أن ذلك يعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:جبال السروات، والتي تشكل حاجزًا طبيعيًا يحد من توغل الكتلة الهوائية الباردة، وتأثير البحر الأحمر، الذي يساهم في تدفئة المناطق القريبة منه، مما يقلل من شدة الانخفاض في درجات الحرارة.

وأبان المسند أنه مع بداية شهر رمضان المبارك، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، فيما ستشهد المناطق الشمالية انخفاضًا إلى ما دون الصفر لعدة أيام متتالية، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأشار أن المحاصيل الحساسة للبرد قد تتعرض للتلف، كما يُنصح مربو الماشية باتخاذ تدابير وقائية لحماية الحيوانات الصغيرة من الأجواء القاسية، ومن المحتمل أن ينخفض خط الثلج الدائم إلى 800 متر في أقصى شمال المملكة، خاصة خلال فجر الإثنين والثلاثاء.