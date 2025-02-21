السعودية | اختتام المرحلة الثالثة من برنامج تمكين القطاع الصحي بالدمام بالتعاون بين “سدايا” وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت أمس فعاليات برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي في دورته الثالثة، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بمشاركة 125 ممارسًا صحيًا، وذلك بمقر مستشفى الجامعة.

وشهد البرنامج على مدار أسبوع تقديم مسارات تدريبية متخصصة، هدفت إلى تمكين الأطباء والممارسين الصحيين من اكتساب المهارات اللازمة لتحليل وإدارة البيانات، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود “سدايا” المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر الصحية في المملكة وتعزيز كفاءتها ومهاراتها في توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يدعم تطوير القطاع الصحي.

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