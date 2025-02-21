السعودية | انعقاد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بالعُلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين- اليوم – اجتماعه الخامس ضمن دورته الأربعين في محافظة العُلا، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبقيّة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على هامش المؤتمر الثاني للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز أعمال عام 2024م، إلى جانب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تم اتخاذ العديد من التوصيات والقرارات بشأنها.

وتطرق الاجتماع إلى المبادرات والبرامج النوعيّة التي أطلقتها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين خلال عام 2024، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال المراجعة الداخلية، انطلاقًا من النجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال، ويسعى مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين إلى مواصلة جهوده المثمرة لتطوير المعايير المهنية ونشر الوعي بدور المراجعة الداخلية، بما يتماشى مع التطورات التقنية والمهنية العالمية، كما يهدف إلى دفع عجلة تطور المهنة وممارسيها من خلل وضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية تسهم في توسيع آفاق المهنة وتواكب المستجدات العلمية والتقنية.

من جانب آخر أشاد أعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية بالمؤتمر الثاني للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، الذي أقيم في محافظة العلا تحت شعار “معًا للريادة”، مؤكدين حجم التطوّر المذهل الذي وصلت إليه مهنة المراجعة الداخلية في المنطقة العربية خلال السنوات القليلة الأخيرة.

ويُعد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المرجع المهني الأول عالميًا في مهنة المراجعة الداخلية، حيث تأسس عام 1941 ويقع مقره الرئيس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم المعهد فرصًا تعليمية وتطويرية شاملة، بالإضافة إلى معايير وإرشادات مهنية، وبرامج شهادات وبحوث تهدف إلى تعزيز المعرفة في مجالات المراجعة الداخلية.

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