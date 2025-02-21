شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت يصل المملكة لحضور اللقاء الأخوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى المملكة ، وذلك لحضور اللقاء التشاوري الأخوي مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي سيعقد في العاصمة الرياض.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.