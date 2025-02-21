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شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت يصل المملكة لحضور اللقاء الأخوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى المملكة ، وذلك لحضور اللقاء التشاوري الأخوي مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي سيعقد في العاصمة الرياض.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.