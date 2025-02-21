شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يدفع ثمنًا باهظًا بعد توظيفه شخصًا مخالفًا لتوصيل أبنائه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دفع مواطن يدعى سلطان ثمنًا باهظًا بعد توظيفه شخصًا مخالفًا لتوصيل أبنائه إلى المدرسة.

وقال سلطان إنه اضطرّ لتوظيف مخالف لتوصيل أبنائه نظراً لانشغال وقته في وظيفته ٠

وأكد أنه اكتشف أن مخالفي نظام الإقامة والعمل يشكلون تهديدًا حقيقيًا لأمنه الشخصي وأمن عائلته٠

وتابع ” زوجتي اتصلت بي وقالت لي إن الأولاد تأخروا عن موعد عودتهم وعندما عدت إلى المنزل وجدت المنزل سرق والأطفال موجودين في مكان غير آمن”٠