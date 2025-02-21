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مواطن يدفع ثمنًا باهظًا بعد توظيفه شخصًا مخالفًا لتوصيل أبنائه .. فيديو

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مواطن يدفع ثمنًا باهظًا بعد توظيفه شخصًا مخالفًا لتوصيل أبنائه .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - دفع مواطن يدعى سلطان ثمنًا باهظًا بعد توظيفه شخصًا مخالفًا لتوصيل أبنائه إلى المدرسة.

وقال سلطان إنه اضطرّ لتوظيف مخالف لتوصيل أبنائه نظراً لانشغال وقته في وظيفته ٠

وأكد أنه اكتشف أن مخالفي نظام الإقامة والعمل يشكلون تهديدًا حقيقيًا لأمنه الشخصي وأمن عائلته٠

وتابع ” زوجتي اتصلت بي وقالت لي إن الأولاد تأخروا عن موعد عودتهم وعندما عدت إلى المنزل وجدت المنزل سرق والأطفال موجودين في مكان غير آمن”٠

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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