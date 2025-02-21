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السعودية | سُلطان عُمان يُهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | سُلطان عُمان يُهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس 1/2
  • السعودية | سُلطان عُمان يُهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له -حفظه الله- بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله -تعالى- أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ونماء ورخاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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