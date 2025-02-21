شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالمية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.