شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ورشة تدريبية متخصصة في مجال الصحافة، استهدفت منسوبي النادي من مختلف المراحل الكشفية، بهدف تأهيلهم للحصول على شارة "هواية الصحفي".



تعزيز المهارات الصحفية

وركزت الورشة على تعزيز مهارات التحرير الصحفي، من خلال التعريف بالمفاهيم الأساسية للكتابة الصحفية، والتفريق بين أنماط التحرير المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عناصر جودة النص الصحفي، مثل الصيغ الخبرية، والتحرير الميداني، وصياغة القصص الإنسانية، وكتابة العناوين الفعالة والجذابة.



كما تضمنت الدورة جلسة تطبيقية عملية حول أساسيات التصوير الصحفي، شملت كيفية التعامل الصحيح مع الكاميرا، وضبط سرعة الغالق، والتحكم بعمق الميدان.

إلى جانب استعراض أبرز الصفات التي يجب أن يتحلى بها المصور الصحفي، مع التركيز على إنتاج صور تتماشى مع أهداف العمل الكشفي التربوي والتطوعي.



شارات الهوايات في المنهج الكشفي

تُعتبر شارات الهوايات من الركائز الأساسية في المنهج الكشفي العالمي، حيث تسهم في تنمية مهارات الأفراد بما يتناسب مع قدراتهم، وتعمل على صقل المواهب وتعزيز القدرات الذهنية والجسدية.

ويُعد حصول الكشاف على شارة الهواية دليلاً على تميزه في تقديم الخدمات وتوسيع مداركه الفكرية والاجتماعية، مما ينعكس على تعديل سلوكياته وتطوير نمط حياته للأفضل.



للحصول على شارة الهواية، يتوجب على المشاركين إكمال سجل تقدم يتضمن تحقيق جميع متطلبات الشارة لكل مرحلة كشفية، والتي تشمل التمارين العملية، والممارسات الميدانية، والبحث والاطلاع الذاتي.