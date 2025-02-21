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‎أمير قطر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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‎أمير قطر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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الرياض - علي القحطاني - هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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