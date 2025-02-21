السعودية | سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحتفل بيوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس، وذلك في مقرها بواشنطن، بحضور نائب رئيس البعثة راشد العجمي، نيابةً عن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعرب الجميع عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية، داعين المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها الخير والبركة والازدهار.

حضر الاحتفال، الملحق العسكري بالسفارة العميد الركن عبدالله بن خلف الخثعمي، ومديرو الملاحق والمكاتب الفنية ومنسوبو البعثة السعودية.

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