اخبار السعوديه

المسند : بقى على الربيع 28 يومًا والذراعين 54

0 نشر
0 تبليغ

  • المسند : بقى على الربيع 28 يومًا والذراعين 54 1/2
  • المسند : بقى على الربيع 28 يومًا والذراعين 54 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن المسند : بقى على الربيع 28 يومًا والذراعين 54 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على فصل الربيع وعيد الفطر.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” على رمضان 8 أيام، و على الحميمين 28 يومًا، وإجازة عيد الفطر 28 يومًا، وفصل الربيع 28 يومًا، و الذراعين 54 يومًا

وأضاف :” بقي على إجازة عيد الأضحى 98 يومًا، و على الحج 104 أيام، وبقي على فصل الصيف 120 يومًا، ال إجازة الصيف 125 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 125 يومًا، وعلى نهاية السنة الميلادية 315 يومًا.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا