شكرا لمتابعة خبر عن المسند : بقى على الربيع 28 يومًا والذراعين 54 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على فصل الربيع وعيد الفطر.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” على رمضان 8 أيام، و على الحميمين 28 يومًا، وإجازة عيد الفطر 28 يومًا، وفصل الربيع 28 يومًا، و الذراعين 54 يومًا

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وأضاف :” بقي على إجازة عيد الأضحى 98 يومًا، و على الحج 104 أيام، وبقي على فصل الصيف 120 يومًا، ال إجازة الصيف 125 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 125 يومًا، وعلى نهاية السنة الميلادية 315 يومًا.