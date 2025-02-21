شكرا لقرائتكم خبر عن "راعي الأوّله" .. الدرعية تحتفي بمسيرة الإمام محمد بن سعود والان نبدء بالتفاصيل



وأطلقت الدرعية رزنامةً من الفعاليات والتجارب الاستثنائية لزوار الدرعية، حيث يعيش الزوار تجربة فريدة تستحضر عبق الماضي وتحتفي بأصالة الحاضر، وتُتيح لهم الاطّلاع على تاريخ الدولة السعودية الأولى، واستشراف المستقبل لمشروعاتها النابضة بالحياة.

فعاليات تراثية وانطلقت الفعاليات من مطل البجيري، حيث استُقبل الزوار بحفاوة الدرعية المعروفة، من خلال القهوة السعودية والتمر في أجواءٍ تعكس تقاليد الأجداد وعادات الكرم السعودي الأصيل، وتعبيرًا بالفخر بالهوية الوطنية، تُنظّم فرق العرضة والسامري عددًا من العروض التفاعلية لإحياء الفلكلور الفني الشعبي وسط أجواءٍ حماسية بين الزوار وعلى مدار اليوم.

كما يعيش الزوار تجارب مختلفة تضمّنت عروضًا تفاعليةً في مناطق متعددة، كمنطقة التصوير في مطل البجيري، التي تُتيح للزوّار فرصة توثيق لحظاتهم المميزة بيوم التأسيس في الدرعية، مع تمكينهم من ارتداء خيارات متنوعة من الأزياء التقليدية من تلك الحقبة.

إضافةً لورش العمل التي تهدف لتعزيز الوعي بالتراث والحرف التقليدية، وعروض مسرح الظل التي تُقدّم تجربة ترفيهية تجمع بين التعليم والمتعة للأطفال، كما تضمّنت جلسات المداد الثقافية التي استضافها فندق باب سمحان عددًا من الحوارات حول تاريخ الدولة السعودية وإرثها الغني. أنشطة متنوعة وشاركت مجموعة من أسر الدرعية في فعالية "وليمة المجتمع" في الظويهرة، حيث تقوم الأسر بتقديم الأطباق التقليدية للزوّار، وسط أجواء تفاعلية تزّينت بإضاءات وديكورات جمالية احتفاءً بهذه المناسبة.

وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد القادم بتفعيل عددٍ من الأنشطة، كالعرضة الكبرى (عرضة الدولة السعودية الأولى) التي يشارك فيها 300 مؤدٍ وعارض، ومسيرة الحرس الملكي بمشاركة 450 مشاركًا في وادي حنيفة.

وسيتمكّن الزوار من الاستماع لروايات الدولة السعودية المتنوّعة عبر برنامج "راوي الدرعية" في الظويهرة، الذي يُقدّم حكايات تاريخية شيّقة من الرواة الفائزين في النسخ السابقة من المسابقة، إضافةً لمجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة في حي الطريف التاريخي ومطل البجيري عبر تفعيلات موسم الدرعية الخاصة بيوم التأسيس. الدمام - شريف احمد - تحتفي الدرعية بـ"يوم التأسيس" لهذا العام تحت شعار "راعي الأوّله" احتفاءً بمسيرة الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، أول من أرسى دعائم الدولة الحضرية، وأسّس منارة العلم في الدرعية؛ لتكون منبعًا للعلم والمعرفة، وسقى بذرة الخير لتنهض الدولة في مجالات الزراعة والتبادل التجاري، وتأمين قوافل الحجاج، مكللًا ذلك ببناء سور الدرعية التي جعلها آمنةً حصينة.وأطلقت الدرعية رزنامةً من الفعاليات والتجارب الاستثنائية لزوار الدرعية، حيث يعيش الزوار تجربة فريدة تستحضر عبق الماضي وتحتفي بأصالة الحاضر، وتُتيح لهم الاطّلاع على تاريخ الدولة السعودية الأولى، واستشراف المستقبل لمشروعاتها النابضة بالحياة.وانطلقت الفعاليات من مطل البجيري، حيث استُقبل الزوار بحفاوة الدرعية المعروفة، من خلال القهوة السعودية والتمر في أجواءٍ تعكس تقاليد الأجداد وعادات الكرم السعودي الأصيل، وتعبيرًا بالفخر بالهوية الوطنية، تُنظّم فرق العرضة والسامري عددًا من العروض التفاعلية لإحياء الفلكلور الفني الشعبي وسط أجواءٍ حماسية بين الزوار وعلى مدار اليوم.كما يعيش الزوار تجارب مختلفة تضمّنت عروضًا تفاعليةً في مناطق متعددة، كمنطقة التصوير في مطل البجيري، التي تُتيح للزوّار فرصة توثيق لحظاتهم المميزة بيوم التأسيس في الدرعية، مع تمكينهم من ارتداء خيارات متنوعة من الأزياء التقليدية من تلك الحقبة.إضافةً لورش العمل التي تهدف لتعزيز الوعي بالتراث والحرف التقليدية، وعروض مسرح الظل التي تُقدّم تجربة ترفيهية تجمع بين التعليم والمتعة للأطفال، كما تضمّنت جلسات المداد الثقافية التي استضافها فندق باب سمحان عددًا من الحوارات حول تاريخ الدولة السعودية وإرثها الغني.وشاركت مجموعة من أسر الدرعية في فعالية "وليمة المجتمع" في الظويهرة، حيث تقوم الأسر بتقديم الأطباق التقليدية للزوّار، وسط أجواء تفاعلية تزّينت بإضاءات وديكورات جمالية احتفاءً بهذه المناسبة.وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد القادم بتفعيل عددٍ من الأنشطة، كالعرضة الكبرى (عرضة الدولة السعودية الأولى) التي يشارك فيها 300 مؤدٍ وعارض، ومسيرة الحرس الملكي بمشاركة 450 مشاركًا في وادي حنيفة.وسيتمكّن الزوار من الاستماع لروايات الدولة السعودية المتنوّعة عبر برنامج "راوي الدرعية" في الظويهرة، الذي يُقدّم حكايات تاريخية شيّقة من الرواة الفائزين في النسخ السابقة من المسابقة، إضافةً لمجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة في حي الطريف التاريخي ومطل البجيري عبر تفعيلات موسم الدرعية الخاصة بيوم التأسيس.